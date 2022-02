Retencions per accedir al Principat i també a les pistes

Andorra la VellaDes de primera hora del matí, s'estan produint retencions per accedir a Andorra per la frontera hispanoandorrana. A través de les xarxes socials, el departament de Mobilitat informa que hi ha un trànsit dens a l'N-145 d'entrada al Principat.

A banda, s'estan produint cues a la CG-2 d'entrada a Encamp i al Tarter en sentit nord per accedir a pistes. De la mateixa manera, també està havent-hi complicacions a la CG-3 a l'altura de la Massana en sentit nord.