Retencions de fins a deu quilòmetres per accedir al Principat

Andorra la VellaLa diada de Catalunya està portant molts visitants del país veí del sud. Des de primera hora, al voltant de les 10 del matí, s'estan produint retencions per accedir al Principat. En aquests moments, el trànsit és lent i hi ha cues de fins a deu quilòmetres a l'N-145 que comencen a la Seu d'Urgell. D'altra banda, i segons informen des del servei de Mobilitat, també hi ha hagut trànsit dens per sortir del país per la frontera hispanoandorrana.