Retencions de fins a sis quilòmetres per sortir del país per la frontera hispanoandorrana

Andorra la VellaEls visitants i turistes han tornat a omplir les principals vies d'accés al país aquest dimecres al matí. Aquest cop, però, els vehicles, la majoria amb matricula espanyola, s'han concentrat al límit fronterer amb Espanya, generant fins a sis quilòmetres de retencions per sortir del Principat en alguns moments de la jornada, en els quals les cues han arribat més enllà de Sant Julià de Lòria.

Des del servei de Mobilitat s'ha alertat al conductors que durant aquesta tarda es produirà una manifestació a l'altura d'Oliana, a la C-14, per al qual cosa, i en vista de la previsió meterològica que s'espera per a les pròximes hores al Pirineu, des del Servei Català de Trànsit es recomana als viatgers que adelantin els desplaçaments i consultin, en tot moment l'estat del trànsit abans d'emprendre el viatge. La manifestació podrai arribar a provocar retencions considerables entre les 16 i les 18 hores al tram de Peramola, concretament a la pressa d'Oliana.

📢 De 16 a 18 hores manifestació a Peramola (C-14 pq 145,7. Pressa d'Oliana) amb talls intermitents cada 15 minuts. pic.twitter.com/qZ7yiOLBCb — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 8 de diciembre de 2021

Durant aquesta tarda s'han registrat cues i retencions al tram de fins a 8,5 quilòmetres pel tall de carretera entre els punts quilomètrics 145.5 al 154 de la C-14, on s'hi han reunit prop d'una vintena de persones per sol3licitar que una nena de Peramola, qui pateix una malaltia poc comú, pugui rebre atenció personalitzada i sigui internada entre setmana, ja que els seus progenitors afirmen que en tota la regió de l'Alt Pirineu i Aran no hi ha cap centre d'educació especial.