Retorn del Bus Nit amb la reobertura de l'oci nocturn

Andorra la VellaEl Govern notifica que a partir d'aquest divendres, 1 d'octubre, es torna a posar en funcionament el servei de Bus Nit en divendres i dissabtes al vespre a totes les valls. D'aquesta manera, la línia de Sant Julià iniciarà el recorregut a les 23 hores i donarà servei fins a les 3 hores de la matinada amb un viatge cada hora.

En el cas de la línia que va fins a la parròquia de Canillo, passant per Encamp, el primer trajecte es realitzarà a les 22.30 hores i fins a les tres de la matinada, amb un servei cada hora i mitja. Finalment, en referència a la línia que cobreix la vall d'Ordino i la Massana, el primer bus sortirà a les 22.30 hores i s'allargarà fins a les tres de la matinada, amb un viatge cada hora i mitja. La represa del servei coincideix amb l'inici aquest divendres de l'estudi observacional a les discoteques.

Des de l'executiu també han informat que a partir de dilluns vinent, 4 d'octubre, s'implementen millores de freqüència per al transport públic regular de viatgers per a la línia L1. Així doncs, el servei incrementarà la seva freqüència de 30 a 20 minuts. La voluntat és poder donar la màxima cobertura en aquest trajecte. També, i a partir de dilluns vinent, es posarà en servei per a les línies L4, L5 i L6 un nou autobús a última hora de l'horari habitual durant la setmana. D'aquesta manera, i des d'Andorra la Vella, el darrer bus sortirà a les 21.30 hores per a les tres línies.

Totes aquestes mesures segueixen la línia implementada pel Govern amb la voluntat de seguir impulsant el servei i fer-lo d'accés universal, després d'haver posat en marxar l'1 de setembre un nou abonament més econòmic.