Reunió entre Assandca i Espot per l'arribada de la radioteràpia a Andorra

Andorra la VellaL'associació Contra el Càncer (Assandca) té previst reunir-se amb el cap de Govern, Xavier Espot, i amb la formació política de Demòcrates, per abordar la necessitat d'instal·lar d'una unitat de radioteràpia a Andorra. Ho ha manifestat aquest dimarts el president de l'entitat, Josep Saravia, qui ha reiterat que el país requereix un dispositiu d'aquesta mena per "descongestionar" molts dels problemes personals que pateixen les persones amb càncer per l'obligatorietat d'haver de desplaçar-se a Barcelona per rebre el tractament. "Creiem que tenim suficient població afectada per tenir un centre de radioteràpia. És indispensable, la gent avui està baixant a Barcelona, està patint tres hores de viatge d'anada i de tornada per un tractament que només dura dos minuts i si contem la preparació deu", ha asseverat.

En aquest sentit, ha recordat que la possibilitat de tenir aquesta instal·lació al Principat era "una gran promesa electoral", per la qual l'anterior Govern va arribar a "assignar-li una ubicació, fer un concurs i fins i tot hi havia una partida pressupostària". "Considerem que no només va ser una promesa electoral, era un moment que estaven convençuts de fer-ho i, per algun motiu, l'actual ministre de Salut no ho ha vist igual i no ho ha tirat endavant", ha dit. Tot i que ha reconegut que la irrupció de la pandèmia del coronavirus "potser" ha influït, ha assenyalat que la negativa del ministre Joan Martínez Benazet és "unilateral" i no contempla ni endarrerir el projecte.

Saravia també ha apuntat que un dels motius pels quals el Govern no vol dur a terme una estadística del nombre de casos de càncer que es desenvolupen al país al llarg d'un any és perquè han incrementat amb escreix i "amb dades curadament comptades podrien sortir a la llum". I, tot i que ha indicat que aquesta tan sols és una hipòtesi del motiu pel qual l'executiu no vol mantenir un comptatge, ha esmentat que si "agafem l'estadística de l'Alt Urgell, ens indica que al Principat hi ha aproximadament 400 casos de càncer anuals", una xifra "molt més alta que la que vam comentar amb el ministre de Salut".

El president ha volgut fer incís en el fet que en més d'una ocasió alguna universitat o "directament Andorra" s'havien posat en contacte per poder portar una unitat de radioteràpia llogada al Principat, però ha recordat que "sempre, no sabem el motiu del cert, s'ha tirat enrere". Saravia considera que la radioteràpia és l'eina que permetria que no s'hagués de baixar tan sovint a Barcelona, per la qual s'evitarien "despeses", tot ressaltant que "almenys un 80% dels tractaments que necessiten les persones que pateixen càncer al país es podria fer aquí".

A més, ha posat de manifest que quan tinguin l'oportunitat de parlar amb el ministeri, a banda d'intentar recuperar totes aquelles qüestions que "s'havien quedat en un calaix" a causa de la irrupció de la pandèmia de la Covid, des d'Assandca "volem demanar que se'ns cedeixi un local propi on poder mantenir reunions amb els malalts i que ells es puguin interrelacionar amb la resta per poder descarregar-se emocionalment els uns amb els altres". Tanmateix, ha reiterat l'objectiu de l'entitat afirmant que l'ideal seria que algun dia el centre de radioteràpia fos una realitat "i al costat o a sobre puguem tenir un local, com el Càlida Center, un espai on poder parlar entre ells".

Dia internacional del càncer de mama

En referència al Dia internacional del càncer de mama, el president ha valorat la millora de la detecció precoç de la malaltia entre les dones de 50 i 74 anys, però ha animat a les dones que no poden entrar al cribratge gratuït a fer-se exploracions per prevenir la detecció d'aquesta tipologia de càncer, el qual ha asseverat que si es detecta "en una fase inicial té una sortida fàcil", però "si esperem que es pronunciï podrien arribar a l'extirpació de la mama". "És molt important que les dones, a qualsevol edat en algun moment es palpin per veure que no hi hagi cap problema o alguna segregació diferent i si es dona el cas anar al metge de capçalera per veure què és".