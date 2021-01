Reunió de poble a Sant Julià de Lòria per fer balanç i presentar projectes comunals

El comú de Sant Julià de Lòria ha convocat la primera reunió de poble del mandat que se celebrarà el dimarts 2 de febrer. La reunió pública servirà per fer balanç del primer any de consolat i per presentar a les lauredianes i als lauredians els projectes que liderarà el comú durant aquest 2021.

La trobada serà de lliure accés i tindrà lloc a les vuit del vespre a l’auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. Tal com posen en relleu des del comú, amb aquesta celebració es compleix "el compromís de transparència en la gestió i implicació de la ciutadania en el dia a dia de la parròquia".

La reunió de poble s’adaptarà a la situació sanitària. S’han establert protocols específics i s’ha limitat l’aforament seguint les recomanacions per a l’organització d’esdeveniments degut a les mesures excepcionals per fer front al virus. Per això, caldrà reservar l’entrada per correu electrònic a cultura@comusantjulia.ad o bé trucant al 744 044.