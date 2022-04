Reunions individualitzades amb els col·legis sanitaris per "desenvolupar matisos" a la cartera de serveis

Andorra la VellaDesprés de la reunió que va tenir lloc aquest dilluns entre el Govern i els col·legis dels diferents professionals sanitaris, ambdues parts han acordat establir un diàleg de manera individualitzada per tal de comprovar si és necessari "desenvolupar matisos" en la cartera de serveis. El ministre portaveu, Eric Jover, ha exposat aquest dilluns que la valoració de la trobada "és molt positiva", i que va servir per posar damunt la taula la voluntat de les dues parts de "continuar treballant".

El ministre ha indicat que malgrat que tots els col·legis pertanyen a l'àmbit sanitari, "les casuístiques són diferenciades" i, per tant, "creiem que era oportú fer reunions col·legi per col·legi". A hores d'ara, però, encara no hi ha un calendari establert, ja que es fixarà en funció "de les dificultats amb les quals es trobin". El que està clar és que es tractarà "d'un calendari intens pel nou ministre".

Jover tampoc ha avançat possibles acords: "El que hem de fer és esperar que es desenvolupin les reunions per poder valorar diferents aspectes i veure si és necessari impulsar matisos", ha indicat. També ha afegit que "el Govern es manté en què s'havia de tenir una cartera de serveis que ens permetrà desenvolupar aquest treball més aprofundit amb els col·legis professionals".