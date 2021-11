Revisions per "identificar problemes ràpidament"

Andorra la VellaFa cinc anys que els usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell reben la visita d'un professional de Dermandtek, anualment, per fer revisions dermatològiques. La idea va sorgir, tal com explica el doctor Francisco López Gil, després de fer una reflexió sobre quina podia ser l'aportació de la clínica a la societat andorrana. Des que es va posar en marxa aquesta col·laboració se n'han beneficiat, cada any, unes vuitanta persones i tant una part com l'altra en fan una bona valoració.

"Tots els anys la valoració és molt positiva" tant per a la persona atesa com per a les famílies, destaquen des de la fundació, i al seu torn el doctor López manifesta que per a ells és una satisfacció "dedicar unes hores" a unes persones que potser "no tenen facilitat per expressar-se" si tenen una afectació a la pell. De fet, incideix que fer revisions de manera regular permet "identificar problemes ràpidament" i actuar si cal. Però de problemàtiques, de fet, destaca que n'ha detectat ben poques al llarg d'aquests anys i emfasitza que, al contrari, presenten "un estat de la pell excel·lent".

El dermatòleg explica que ja des del primer cop que va visitar les instal·lacions de l'escola es va endur una "impressió satisfactòria" tant perquè els usuaris estan "molt ben atesos" com per la higiene de les instal·lacions, que remarca que estan "molt netes, molt pulcres". "Cada any els felicito per la feina ben feta", destaca, i afegeix que aquesta dedicació és la que fa que en cada visita des de la clínica comprovin que els usuaris no presenten cap problema dermatològic.

En aquestes revisions es miren les pigues, es verifica si pateixen alguna infecció o problemàtiques com poden ser irritacions de la pell seca, un fet força freqüent al país per la baixa humitat. En tots els anys, però, només en un cas es va haver de fer una biòpsia d'una piga. "El 99,9% de les revisions, però, han estat normals", és a dir, que no s'ha detectat cap problema, comenta el dermatòleg. Al final de la visita es fa un informe que les famílies reben amb unes recomanacions, tal com afegeixen des de la fundació.

Les que podrien presentar més dificultats serien aquelles persones que es troben immobilitzades o tenen mobilitat reduïda, però també en aquests casos el doctor valora que estan "molt ben ateses" perquè se'ls canvia tot sovint de postura i perquè "se'ls protegeix molt bé" les àrees de la pell que podrien ser més conflictives, amb una bona hidratació.

I cal afegir que la col·laboració amb la fundació no es limita a les revisions anuals i, en aquest sentit quan els cuidadors detecten alguna incidència porten la persona afectada a la consulta perquè pugui rebre el tractament adequat. En aquest cas, també, aquestes derivacions han tingut lloc en "comptades ocasions".