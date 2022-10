Riddick, el gat vitorià que li quedaven poques de vida i ara resideix a Andorra

VitòriaRidick és un personatge de còmic de Vin Diesel va portar amb un important èxit a la pantalla gran amb diferents pel·lícules. El personatge va donar nom a un gat amb una història a darrere i que ha passat d'estar a poques hores de morir en un carrer de Vitòria a convertir-se en habitant del Principat d'Andorra.

La història d'aquest Riddick va començar a l'agost quan una parella andorrana estava de vacances a Vitòria-Gasteiz. Pili Solano i la seva parella van arrencar el cotxe i van sentir uns sorolls malgrat el so del motor. Allà es van trobar a un gat lactant en "molt mal estat".

Pili Solano és auxiliar tècnic veterinari i va assistir a Riddick abans de portar-ho al Centre de Protecció d'Animals de Vitòria. Una vegada allí, els veterinaris li van diagnosticar deshidratació, caquèxia, una afecció ocular severa que el deixava pràcticament cec, símptomes de malaltia vírica respiratòria, puces i paparres. Això feia que la seva supervivència es limités a unes poques hores. No obstant això, el treball en el Centre de Protecció Animal de Vitòria va permetre que aquest gat vitorià tirés endavant. Si la parella no l'hagués portat al veterinari, aquell dia Riddick, amb pocs dies de vida, hauria mort.

Ara, Riddick "és un gat molt sociable" encara que les seqüeles li han deixat amb una visió molt reduïda. I per aquesta raó, la parella andorrana ha decidit adoptar-lo "Com veu molt poc, anava a ser un animal invisible, ningú l'anava a adoptar, i no volíem rescatar-lo perquè passés tota la seva vida en una protectora", ha explicat Pili Solano. Dos mesos després de portar-ho al Centre de Protecció Animal, aquesta parella ha adoptat a Riddick i el gat vitorià viatjarà a Andorra per a compartir casa amb altres cinc animals.