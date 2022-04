Roba un cotxe a Escaldes i és arrestat a Grau Roig

Andorra la VellaLa policia va detenir un home, no resident de 65 anys, al Port d'Envalira com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni en haver robat un vehicle a Escaldes-Engordany. Segons s'explica al balanç de detencions que el cos publica setmanalment, els fets van tenir lloc diumenge als volts de la quatre de la tarda, moment en el qual els agents van ser alertats per part del propietari de l'automòbil, qui afirmava haver deixat un moment el cotxe amb les claus al volant mentre descarregava i portava les bosses de la compra al seu domicili. Arran de la incidència, els efectius del cos van desplegar un dispositiu per localitzar l'automòbil, el qual va ser controlat a la carretera general 2 a l'alçada de la rotonda de Grau Roig.

Respecte a les detencions per delictes contra la salut pública, el cos d'ordre van decomissar gairebé 10 grams de diverses drogues i van detenir cinc persones en el decurs de la darrera setmana. En relació amb els controls per altres delictes, destaca l'arrest d'un home, resident de 28 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i contra la funció pública per haver tingut un comportament desproporcionat i agressiu envers dues dones i un home, amb els quals hauria sortit de festa aquella nit, i per haver oposat resistència als agents.

La policia també va detenir a Escaldes, un home, no resident de 29 anys, per lliurar al servei d'Immigració documentació inautèntica referent a la seva activitat laboral al país d'origen. I a un altre home, no resident de 29 anys, per haver-se identificat verbalment davant del cos d'ordre amb una identitat diferent, a banda de trobar-se indocumentat. En total, per altres delictes, els efectius van detenir nou persones.