Roba amb una estrebada una bossa de mà a una altra dona a la Seu i acaba empresonada

Andorra la VellaEls Mossos d’Esquadra van detenir dilluns una dona, de 38 anys, com a presumpta autora de dos delictes de robatori amb violència i intimidació, un d’ells en grau de temptativa. Dilluns a la tarda es va produir un robatori violent a l’avinguda Valls d’Andorra de la Seu d’Urgell. Quan una senyora es disposava a entrar a casa seva una dona, que es trobava davant el portal simulant que parlava per telèfon, va aprofitar per estirar-li violentament la bossa de mà i marxar del lloc. Quan els mossos van arribar al lloc van assistir la víctima i amb la descripció facilitada van iniciar una recerca pels voltants.

Poc després van localitzar una dona al carrer Llorenç Tomàs i Costa que coincidiria plenament amb la presumpta autora. En aquell moment no duia res sostret a sobre però els agents van revisar la zona i van localitzar la bossa de mà amagada en un contenidor proper. Tot apunta que l’havia amagat tot just després de realitzar el robatori i que es disposava a recuperar-lo. Davant els fets els agents la van detenir com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Poc després els mossos van tenir coneixement que, una hora abans dels fets, s’havia produït una altra estrebada de bossa de mà per la mateixa zona. En aquest cas, però, gràcies a l’ajuda d’uns testimonis l’assaltant va fugir sense aconseguir l’objectiu. Un cop recollida la segona denúncia els mossos van confirmar que es tractaria de la mateixa persona i va quedar detinguda també per aquest segon fet, en aquest cas en grau de temptativa. La detinguda, amb antecedents, va passar ahir davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell. L’autoritat judicial va decretar l’ingrés a presó.