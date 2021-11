Roba, mobles i articles nadalencs als Encants Vintage d'Unicef

Escaldes-EngordanyEl mercat solidari els Encants Vintage d'Unicef ha obert les portes al públic aquest dimecres a les 11 hores amb més gèneres i productes que mai, segons ha informat la presidenta de l'ONG, Laura Álvarez, durant la inauguració. Enguany, el mercat estrena nova seu a un local de la quarta planta de Caldea cedit pel comú d'Escaldes-Engordany. De fet, també hi han estat presents els cònsols majors de la parròquia, Rosa Gili i Joaquim Dolsa. "Estem molt contents per col·laborar amb una causa solidària", ha declarat Gili, afegint que aquests espais es trobaven buits i desitja que "els hi funcioni i que puguin recaptar molts fons pels seus projectes". També ha declarat que Unicef podrà disposar d'aquests espais fins que el comú els necessiti. Concretament, Álvarez ha avançat que durant els tres dies de mercat preveuen recaptar uns 15.000 euros.

El mercat es trobarà obert els propers 17,18 i 19 de novembre entre les 11 i les 20 hores i ofereix articles diversos de roba, mobles, decoració i fins i tot, un apartat especial amb tipus d'objectes nadalencs. "La major part dels productes venen de particulars que volen donar vida a la roba que ja s'ha portat alguna vegada" i també hi ha una part dels articles provinents de comerços, ha comentat la presidenta d'Unicef Andorra. A més, a banda d'aquests tres, Unicef mantindrà a la venda els objectes durant tot l'any.

Tots els diners recaptats aniran destinats a un projecte concret a Zàmbia per crear una xarxa per ajudar a les famílies i als infants a tenir informació per dur una millor nutrició i educació. A més, en la inauguració també ha participat l'ambaixadora del mercat, periodista i influencer, Patria Sañes, per aportar roba i tendències perquè es puguin vendre com més articles millor. El seu objectiu és "donar volum perquè la gent s'animi a comprar i a donar una segona vida a la roba", ja que la indústria de la moda va cap a un consum responsable, ha indicat.