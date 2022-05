Rossell atribueix l'increment dels casos violents als efectes de la pandèmia

Andorra la VellaEl ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha confessat que els preocupa els casos violents que s'han produït recentment, però considera que són fets concrets i particulars. De fet, el ministre creu que un dels motius que han provocat aquests casos de violència pot ser la situació econòmica i social generada per la pandèmia. "Hem de tenir en compte que venim d'un moment de dos anys de pandèmia, en què els ciutadans han estat tancats i sense circulació de persones", ha indicat.

D'altra banda, el ministre també ha parlat sobre el conveni que s'ha establert amb l'associació de pèrits catalans, i que permetrà agilitzar la justícia. Concretament, l'acord preveu que totes aquelles qüestions judicialitzades i que requereixin un pèrit específic "que no puguem tenir a Andorra", es puguin fer a través del conveni, ha comentat el ministre, assegurant que seran casos puntuals i específics. Com a exemple, ha explicat que es tractaria de proves pericials concretes com una pericial cal·ligràfica complexa que requereixi un tècnic específic.

En la mateixa línia, Rossell també espera que l'increment de la graella salarial, ajudi a poder trobar forenses per a Andorra. "Esperem que puguem cobrir els metges forenses", ja que es tracta d'una necessitat imperiosa, ha dit. En aquests moments, al Principat només hi ha un metge forense i "no donava l'abast per tirar endavant totes les tasques que tenia encomanades".

Estudi als funcionaris del centre penitenciari

Finalment, el ministre ha informat que està previst que la setmana vinent hi hagi una reunió amb l'equip que durà a terme l'estudi. Tal com ha indicat, en la reunió es detallarà als agents del centre penitenciari en què consistiran els treballs.