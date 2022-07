RTVA justifica no tenir delegat de personal per manca de voluntat dels treballadors

Andorra la VellaLa direcció de Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA) justifica el fet de no disposar d'un delegat de personal a l'empresa per la manca de voluntat dels treballadors, ja que, tal com afirma Xavier Mujal, són els assalariats els encarregats de promoure unes eleccions i que la societat només té l'obligació de dotar dels materials necessaris perquè aquestes es puguin dur a terme. Així ho ha notificat en resposta a la pregunta tramesa per la presidenta suplent del grup socialdemòcrata, Judith Salazar, en la qual també posa en relleu que des de la general de RTVA s'ha informat els treballadors de la possibilitat de convocar uns comicis i elegir el seu representant. A més, indica que entre el 2011 i el 2016 va haver un delegat de personal, però actualment fa sis anys "que no hi ha hagut cap moviment per part dels assalariats".