Més de 800 alumnes participen en la 13a edició del premi Coca-Cola de relat breu

Andorra la VellaDels més de 800 alumnes que han participat en la 13a edició del premi Coca-Cola de relat breu, Maria Bonafé amb el relat en català 'En memòria d'una dona meravellosa', Carla Giribet amb el relat en castellà 'Una segunda oportunidad' i Laia Martínez amb el text en francès, han estat les guanyadores de l'edició d'enguany. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha presidit aquest dilluns l'acte de lliurament que s'ha celebrat al Centre de congressos d'Andorra la Vella.

Es tracta d'un concurs adreçat a alumnes de 14 anys de tots els centres educatius del país, que han d'escriure un relat –en català, castellà o francès– a partir d'una temàtica que se'ls proposa. El concurs consta d'una primera fase, amb 800 alumnes de segon curs de segona ensenyança (o els equivalents segon d'ESO i 4ème), i d'una fase final, on participen els dos alumnes escollits com a representants de cada classe. Enguany, i atès que l'any passat no es va poder desenvolupar aquesta segona fase a causa de la irrupció de la pandèmia, excepcionalment també s'ha permès que hi prenguin part els alumnes escollits el curs passat. En aquest sentit, Vilarrubla ha manifestat el certamen és un acte consolidat al país, i a més, el fet que ja s'hagi pogut celebrar són "molt bones notícies". De fet, la ministra ha recordat que "fa un any estàvem amb les escoles tancades i que s'hagi pogut celebrar amb l'entrega dels premis és una mostra que estem més a prop de tornar a la normalitat".

A més, i per tal que possibles confinaments no afectessin el desenvolupament d'aquesta fase final, la Fundació Coca-Cola ha desenvolupat una plataforma digital on tots els alumnes van poder escriure simultàniament el seu relat sense haver-se de desplaçar a un lloc concret. Així, en aquesta 13a edició del premi, 134 alumnes han arribat a la fase final: 69 han escrit en català, 46 en castellà i 19 en francès. Un jurat de professors d'aquests idiomes escull els finalistes i, després, un segon jurat format per la filòsofa, Maria Teresa Cairat, i pels escriptors, Teresa Colom i Albert Villaró, ha decidit els textos guanyadors.

Els premiats han rebut com a obsequi un patinet, els segons classificats una càmera de fotos i els tercers, uns auriculars. D'aquesta manera, Irene García ha estat la finalista en la categoria de llengua francesa. En llengua castellana Paula González de Alaiza i Andrés Gladkov han obtingut en el segon i el tercer premi respectivament. Finalment, en llengua catalana, Ainara Amigo ha estat la finalista, i Cesc Joval ha obtingut el tercer premi.

L'acte d'entrega, a banda de la ministra també ha comptat amb la presència de les empreses patrocinadores (Coca-Cola i Disand) i ha inclòs una actuació musical. El duet format per David Font i Unai Gutiérrez, guitarra i clarinet respectivament, han interpretat una mostra del repertori preparat amb motiu de la celebració, el mes passat, de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern.