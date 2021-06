S'alcen veus contra l'aixecament de la prohibició de fumar a les terrasses

Andorra la VellaDesprés de mesos de prohibició, el consell de ministres ha anunciat aquest dimecres l'aixecament del veto a fumar a les terrasses de bars i restaurants. La notícia ha provocat algunes reaccions a les xarxes socials, que lamenten que el Govern no hagi aprofitat l'avinentesa per mantenir el fum allunyat d'aquests espais.

“S'ha perdut una oportunitat magnífica perquè ja fa gairebé un any que no es pot fumar a les terrasses. Però hi ha debat i fins i tot les persones fumadores estaries a favor que es deixés de fumar en aquests espais. També a parcs i places, per exemple”, argumenta una usuària.

“Jo crec que cal avançar per eradicar el tabac a l'àmbit públic definitivament. Està més que demostrat que és perjudicial. Ja sigui a exteriors com a interiors. Per què no apostar per reduir el risc a les terrasses?”, es pregunta un altre.

“Ja podíem haver aniquilat el tabac de les terrasses!”, manifesta, més expeditiu, un altre internauta. I en la mateixa línia: “No fumar a les terrasses podria haver arrobat per quedar-se”.

“Calia que es pogués tornar a fumar a les terrasses? Acabem de perdre una oportunitat única per ser un país exemplar”, lamenta un usuari.

Mentre el Govern andorrà ha decidit aixecar aquesta prohibició, a Catalunya, on sí que era permès fumar a les terrasses de bars i restaurants, ara s'estudia prohibir encendre's cigarretes en aquests espais, si no es pot complir amb la distància de seguretat de 2 metres entre taules. Sigui com sigui, el debat està servit.