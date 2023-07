S'apropa una onada massiva d'atacs informàtics segons l'Agència Nacional de Ciberseguretat

Andorra la VellaEuropa està patint una onada d'atacs informàtics, segons l'Agència Nacional de Ciberseguretat. Aquests atacs infecten dispositius domèstics, com ara televisions, càmeres de vigilància i impressores, per utilitzar-los en atacs coordinats. El responsable de l'agència, Jordi Ubach, ha instat a canviar les contrasenyes dels dispositius per evitar ser infectats, segons ha informat RTVA. També ha aconsellat mantenir els dispositius actualitzats i fer servir contrasenyes 'fortes'. És important prendre precaucions, ja que es preveu que aquests tipus d'atacs esdevinguin cada vegada més comuns.