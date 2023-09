S'ha fundat Convivència Cívica Andorrana?

Ordino"El 29 de septiembre se van a reunir en Ordino un grupo de ciudadanos andorranos para constituir Convivencia Cívica Andorrana, entidad que defenderá los derechos de los castellanohablantes en ese País. Como entidad hermana, ahí estaremos para dar todo nuestro apoyo".

Aquest era el missatge que va fer públic a principis d'aquest mes Ángel Escribano, president de Convivencia Cívica Catalana, on anunciava la creació d'una 'filial' a Andorra per suposadament defensar els drets lingüístics dels castellanoparlants del Principat. A hores d'ara, però no s'ha fet públic que l'acte fundacional hagi tingut lloc ni a Ordino ni a cap altra parròquia.

No hi ha confirmació ni de la creació de l'entitat ni que s'hagi descartat el projecte

Escribano no ha fet cap referència en els últims dies a aquest projecte en les xarxes socials. Cap altra persona ha reivindicat protagonisme en aquesta iniciativa. El dubte respecte a si finalment s'ha creat, segons les fonts consultades properes a entitats andorranes, es manté per la possibilitat que els impulsors hagin volgut mantenir-ho en secret. L'onada de reaccions contràries a Andorra respecte a l'opció que es creï Convivencia Cívica Andorrana podria haver portat a desenvolupar tot el procés en secret. Les mateixes fonts indiquen que el més probable, però és que precisament el tsunami de rebuig a la iniciativa hagi fet que finalment s'hagi descartat.

Tampoc ningú ha explicat públicament que s'hagi descartat el projecte o si s'ha deixat per a més endavant.