S'impulsa a change.org una recollida de firmes per defensar a Carine Montaner pel 'Cas Costa'

AndorraS'ha impulsat una recollida de signatures a través de la plataforma Change.org per demanar la defensa de Carine Montaner i una major transparència en els salaris públics, una qüestió fonamental que ha estat a l'ordre del dia pel 'cas costa'. L'acció, que ha aconseguit una gran adhesió, subratlla la importància de conèixer els salaris dels polítics i els representants públics.

Els arguments que donen suport a aquesta campanya de recollida de signatures són els següents:

Confiança: La transparència en els salaris públics fomenta la confiança en les institucions i en el sistema democràtic, ja que permet als ciutadans accedir a informació transparent sobre els ingressos dels polítics. Responsabilitat i Transparència: Aquesta transparència assegura que els ciutadans coneguin com es distribueixen els recursos públics, que provenen dels seus impostos. Prevenció d'Abusos: La prevenció d'abusos i la rendició de comptes davant dels ciutadans són fonamentals per garantir que els recursos públics es gestionin de manera adequada, sense desviacions ni irregularitats. Justícia: Els ciutadans han de tenir accés a la informació sobre els salaris públics dels seus representants per poder exercir un paper de vigilància activa en l'ús dels fons públics i garantir la transparència en la gestió.

Aquesta iniciativa de recollida de signatures també fa referència al 'Cas Costa', on la Consellera General Carine Montaner ha estat en el focus de l'atenció pública. Es destaca que ha fet la seva feina i ha lluitat per canviar el reglament del Consell General. S'ha mencionat que la informació que li van proporcionar va ser atribuïda a un "error" per part de la CAAS. A més, esmenta el cas de Ferran Costa, qui reclama 64.000 euros a Montaner per un extra que va renunciar voluntàriament.

Aquesta campanya de recollida de signatures busca donar suport a la Consellera Carine Montaner com a defensora de la transparència i promoure una major transparència en els sous dels representants i polítics del Principat d'Andorra.