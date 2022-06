S'inicia la campanya de prevenció d'incendis forestals, que s'allargarà fins a l'11 de setembre

Andorra la VellaEl Govern informa que comença el període de la campanya de prevenció d'incendis forestals, que enguany s'allarga des del 18 de juny -el cap de setmana abans de Sant Joan- fins a l'11 de setembre -el cap de setmana posterior al Dia de Meritxell-. Per aquest motiu, tot i que cal ser sempre vigilants, Protecció Civil i Bombers demanen a la població de ser especialment prudents en totes aquelles activitats que desenvolupen en el medi natural durant aquest període, sobretot quan el perill d'incendis se situï en nivells que requereixen una atenció especial -perill molt alt i extrem d'incendis- i s'apliquen procediments preventius.

En aquest sentit, el Principat d'Andorra disposa d'un butlletí específic de perill d'incendis elaborat pel Cos de Bombers i disponible a www.incendis.ad, que permet consultar el perill al territori nacional i activar, si escau, una sèrie de procediments preventius. Aquests procediments preventius, més o menys restrictius segons la situació, s'actualitzen cada any en col·laboració amb les administracions comunals i la resta d'actors implicats en la campanya.

D'altra banda, des de l'any passat es disposa d'una eina per consultar informació d'interès sobre els berenadors del país –des del seu estat d'obertura, les condicions d'ús, accessos i punts d'interès propers a la zona–. Tota aquesta informació és consultable tant des de www.protecciocivil.ad com a www.incendis.ad .

Pel que fa als consells preventius per a la revetlla de Sant Joan segura, des del Govern es recomana no guardar mai petards a les butxaques ni subjectar-los amb les mans; no llançar petards cap a una altra persona ni a les aglomeracions; no encendre petards a proximitats d'una zona boscosa; si un petard no s'encén bé, no tocar-lo i remullar-lo, i recollir la roba estesa i tancar les finestres als llocs on es facin revetlles.