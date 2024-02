S'obre un expedient als metges que es neguen a utilitzar la història clínica compartida

Andorra la VellaLa consellera socialdemòcrata Susanna Vela va presentar una pregunta escrita a Govern on demanava per "la implantació de la història clínica compartida entre els centres de diagnòstic de la imatge i els centres d’anàlisis". La pregunta tenia tota la intenció de buscar una resposta del Ministeri de Salut al fet que dins del món mèdic és vox populi que el laboratori radiològic del doctor Farràs es nega a aplicar la història clínica compartida.

La resposta del ministeri de Salut és clara: com s'ha constatat que el centre del doctor Farràs, a diferència dels altres tres, es nega a entrar en el programa, s'ha obert "un expedient informatiu als professionals mèdics que hi exerceixen. A partir dels resultats de les actuacions s’adoptaran les mesures escaients, si és procedent".

La resposta completa de Govern a la pregunta de Susanna Vela és la següent:

El grau d’implantació de la història clínica compartida (HCCA) entre els laboratoris d’anàlisis clíniques és del cent per cent. En el cas dels centres de diagnòstic per la imatge, dels quatre centres de diagnòstic per la imatge existents (comptant el de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell) tres estan integrats a l’HCCA i hi bolquen i registren la seva informació. D’altra banda, s’ha iniciat un expedient informatiu al centre de diagnòstic per la imatge restant per conèixer i analitzar l’estat de la integració i l’ús de l’HCCA. En el cas del centre de diagnòstic per la imatge al qual es fa referència i com ja s’indica, el Ministeri de Salut ha obert un expedient informatiu als professionals mèdics que hi exerceixen. A partir dels resultats de les actuacions s’adoptaran les mesures escaients, si és procedent.

Des de la posada en funcionament de l’HCCA, el Ministeri de Salut i el SAAS (com a gestor de l’HCCA) han dut a terme nombroses accions per facilitar una implementació progressiva de l’HCCA per part de tots els centres i professionals sanitaris del sistema públic. Així, s’han dut a terme sessions informatives i formacions col·lectives per a tots els professionals sanitaris. A banda, el SAAS disposa d’un servei de suport 7/24 per a l’HCCA, amb un telèfon i una adreça electrònica específics d’atenció. Alhora, des d’aquest servei es faciliten formacions personalitzades, individuals o col·lectives, per a l’ús de l’HCCA, adaptades a les necessitats dels professionals.