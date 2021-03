S'obre la porta que estacions de servei puguin tenir recàrregues per a vehicles elèctrics

Andorra la VellaEl Govern ha donat llum verda aquest dimecres al reglament sobre la transmissió d’energia elèctrica d’un abonat a tercers. El text, tal com ha explicat el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, té com a objectiu definir les condicions de facturació per part del transmissor a l’usuari final, així com clarificar l’abast dels casos excepcionals previstos.

Així, Miquel ha destacat que es tracta d’un reglament “senzill però no per això menys important”. Per exemple, el nou reglament permet a actors vinculats amb activitats econòmiques del transport, com estacions de serveis o aparcaments, la instal·lació de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics. A més, Miquel ha destacat que la llista "no és limitativa" i que es poden donar altres usos en aquesta línia. Aquesta iniciativa permet complir amb els objectius establerts pel Govern de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic així com també d’acompanyament del sector privat en aquest camí de diversificació i obertura de nous mercats econòmics, ha subratllat Miquel.

Pel que fa a la facturació, el text marca que ha de ser d’un import “just i transparent” del servei auxiliar prestat per l’abonat al tercer. A aquest efecte, només són repercutibles en la definició de les tarifes unitàries els costos relatius a la potència i al consum d’energia elèctrica, l’amortització de l’aparellatge necessari a la transmissió i les despeses generals i el benefici industrial del transmissor. El transmissor està obligat a justificar les condicions de facturació i els conceptes, sempre que l’usuari final així li ho requereixi. En els casos en què la facturació s’efectuï en funció del temps, les fraccions de temps no podran ser superiors a 15 minuts. Sempre que la instal·lació ho permeti, el transmissor informa l’usuari final de la quantitat d’energia consumida.

Qüestionat sobre com es podrà controlar que no hi hagi abusos, Miquel ha destacat que el client podrà “sol·licitar el desglòs” per saber “de quina manera se li està facturant” i ha recordat que també tindrà al seu abast mecanismes de reclamació com la inspecció de Comerç. A més, ha manifestat que l’oficina de l’energia “farà de garant del servei” perquè els preus estiguin “en coherència i concordança” amb la legislació.