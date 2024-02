El SAAS contracta el traumatòleg Mauro Larussi per dos anys

Andorra la VellaGovern ha fet públic a través del BOPA que "ateses les necessitats sectorials en l'àmbit de l'especialitat mèdica de cirurgia ortopèdica i traumatologia, s'autoritza Mauro Miguel Larussi a exercir la professió titulada de la salut de metge especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia en la modalitat de compte aliè i a dur a terme les activitats professionals a què dona dret el títol expedit. L'exercici es limitarà al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) per un període de dos (2) anys".

Això significa que el doctor estarà assalariat al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i passarà visita a l'hospital. Aquesta autorització no permet actuar com a professional liberal per compte propi.