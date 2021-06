El SAAS convoca un concurs per a la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) convoca un concurs nacional ordinari obert per a la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat, segons es publica aquest divendres en un BOPA extra. Així, per acord del consell directiu del SAAS, la contractació final es farà seguint les disposicions establertes al reglament del servei de transport sanitari terrestre i al Pla director del transport sanitari, com són el servei de transport sanitari intern entre centres sanitaris i/o sociosanitaris, i el servei de transport sanitari assistit no medicalitzat extern.

Les empreses interessades a participar en el concurs, que hauran de ser exclusivament andorranes, poden descarregar el plec de bases de forma gratuïta a la pàgina web del SAAS (www.saas.ad), o bé retirar-lo previ pagament de 31,43 euros al servei de Compres del SAAS, a l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes Engordany. En aquest mateix indret, serà on s'hauran de presentar les ofertes en sobres tancats. La data límit de presentació serà el 5 de juliol a les 15 hores.

Segons detalla el BOPA, l'obertura del sobre 1 (documentació administrativa) i sobre 2 (documentació tècnica i econòmica) s'efectuarà telemàticament. Es comunicarà quin és l'enllaç a les persones que hagin presentat una oferta i a les persones que estiguin interessades a assistir-hi com a públic, que ho hauran de notificar a l'òrgan de contractació corresponent el 9 de juliol a partir a les 10 hores.