El SAAS inicia la reforma de la climatització de la unitat de neonatologia

Escaldes-EngordanyEl Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha iniciat el procés de reforma de la climatització de la unitat de neonatologia de la planta maternoinfantil de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es desmuntarà el climatitzador actual i se substituirà per un de nou.

Els treballs tindran algunes afectacions a l'exterior de l'hospital perquè, a causa de la dimensió del nou climatitzador, aquest haurà de ser introduït per la façana, segons informen des del SAAS.

S'ha començat amb la instal·lació d'una bastida a l'exterior de l'hospital deixant pas per a vianants i per a l'accés a la plaça i cafeteria. Actualment, s'està desmuntant el climatitzador existent, i s'habilitarà una connexió temporal a un d'auxiliar. Es preveu que a mitjans d'octubre s'instal·li el nou climatitzador. Per a fer-ho s'emplaçarà un camió-grua a la vorera situada a la clínica Verge de Meritxell. Durant el procés de càrrega s'interromprà temporalment el pas de vehicles i persones durant un matí. Des del SAAS destaquen que es vetllarà per produir les menys molèsties possibles als usuaris i usuàries, tot i que es podran generar alguns sorolls i vibracions mentre durin els treballs. El nou climatitzador forma part del pla de renovació de maquinària del SAAS, iniciat el 2019. Aquest preveu que es canviïn progressivament els equips tècnics tenint en compte diferents paràmetres: final de vida útil de l'aparell, hores de funcionament, impacte en la qualitat del servei al pacient i al professional i eficiència energètica.