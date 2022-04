El SAAS ha registrat 524 ingressos per covid el 2021

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha registrat un total de 523 ingressos per coronavirus a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell (488) i a El Cedre (36) durant el 2021. Així es desprèn de la memòria publicada per la parapública aquest dijous, en la qual fan balanç de l'activitat generada per la pandèmia durant l'any passat i informen que el 10 de juny del 2021 va ser la primera vegada que el centre mèdic no va tenir cap pacient hospitalitzat a causa del virus des de l'inici de la crisi sanitària. A banda, destaquen durant l'exercici passat es van començar a inocular les dosis de la vacuna contra el coronavirus, un període en el qual es van administrar 135.550 vaccins entre primeres, segones i terceres dosis.

En referència a les estades a la Unitat de Cures Intensives (UCI), des del SAAS informen que es van registrar 77 altes de pacients covid i que la taxa de mortalitat va ser del 23,38%, a banda, al centre intermedi de control es vana tendre 676 ciutadans. Respecte a la gestió de la Direcció i el Comitè d’Empresa , posen en relleu que s'han cobert al 100% les baixes per a persones embarassades, un total de 14 persones, es va abonar una paga de 470 euros, un total de 508.678 euros, a 1.079 treballadors, i recorden que fins a mitjans del 2021 es van cobrir en la seva totalitat totes les baixes laborals a causa de la pandèmia. També cal destacar que prop d'un 50% dels professionals van patir la malaltia i el servei va decidir reactivar el servei de suport psicològic per atendre les seves necessitats. A més, el 2021 es van realitzar 174.757 proves TMA.

Quant a la gestió del pressupost del SAAS al llarg de l'any passat, el servei va tenir unes despeses de 83,2 milions d'euros, una xifra que comporta un augment d'1,2 milions respecte el de l'exercici anterior. A banda, els efectes col·laterals de l'esforç sanitari per la covid ha suposat una despesa sobreafegida d’uns 11 milions d’euros i un fort esgotament dels professionals sanitaris. De la memòria també es ressalta que el SAAS va recuperar gairebé al 100% l'activitat usual després de la disminució experimentada el 2020. Comparat amb l’activitat del 2019, les altes hospitalàries s’han incrementat un 3,2%, les intervencions quirúrgiques un 4,65%, les consultes externes un 26,2% i les visites d’atenció primària un 10,9%.

Per cloure, entre els projectes més destacats duts a terme pel SAAS, deixant de costat la gestió de les diferents onades de la pandèmia, hi figuren la inauguració dels nous espais per Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) preparada també per ser una ampliació d’UCI, i l’ampliació del servei d’Urgències amb la separació d’espais per nivells de triatge.