El SAAS vol atreure investigadors creant un centre de recerca a l'hospital

Andorra la VellaEl Laboratori Nacional d’Epidemiologia, situat a l’hospital, va néixer durant la pandèmia, però, segons informa RTVA, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària estudia convertir-lo en un centre de recerca per convertir-lo en un pol d’atracció per a investigadors. Ara mateix, hi ha 24 investigacions i iniciatives en curs en l’àmbit de l’esport, la prevenció i la digitalització. L’espai que s’està preparant ha de ser útil per uns quants anys, però ja es planteja la necessitat de trobar una altra ubicació fora de l’hospital perquè s’espera que el centre agafi molta més dimensió.