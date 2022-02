Salut i màgia, els nous tallers preventius adreçats als usuaris de L'espai

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà ofereix noves activitats i formació per a persones més grans de 60 anys a L’espai. En el marc del programa 'Envelliment saludable', aquest mes de febrer s’ha previst un taller preventiu sobre salut enfocat a la hipertensió i una sessió d’il·lusionisme i màgia.

El taller, que porta per títol ‘Hipertensió arterial: com m’he de cuidar?’, tractarà aspectes com els controls necessaris un cop s’ha diagnosticat la malaltia, la manera de prendre correctament la tensió arterial a casa o què signifiquen els valors de la tensió arterial. En definitiva, s’abordarà com mantenir una bona qualitat de vida un cop s’ha diagnosticat la hipertensió. La sessió tindrà lloc el dimecres 16 de febrer, a les 16 hores, i també es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de L’espai.

La segona de les activitats té un format més lúdic i se centra en l’il·lusionisme i la màgia. Els usuaris de L’espai podran visitar l’exposició que acull Cal Plandolit i que recull un seguit d’objectes que mostren com eren aquest tipus d’espectacles en el seu moment de màxima esplendor, quan la màgia era un dels entreteniments que omplia teatres i places. La visita serà el 23 de febrer, a les 11 hores.

La Fundació Crèdit Andorrà també segueix oferint formació virtual, perquè qui ho desitgi pugui seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual de L’espai. Entre l’oferta en línia s’hi poden trobar tallers d’estimulació de la memòria mitjançant la informàtica o sessions d’anglès. Aquestes propostes es poden seguir a través de l’adreça www.fundaciocreditandorra.ad.

Programa d’activitats per a la gent gran

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres.