Salut i psicòlegs aposten per un sistema de tarifes per entrar a la cartera de serveis

Andorra la VellaSalut s'ha reunit amb els psicòlegs per a avançar en l'entrada en la cartera dels seus serveis i, finalment, han acordat no posar un preu fix per sessió, segons informa RTVA. Finalment, es plantejaran una sèrie de tarifes en funció del tipus d'intervenció que requereixi el pacient. Això implica que tant el criteri clínic, com la durada de les visites i el seguiment dels pacients passin a ser factors determinants.

Les negociacions continuaran la segona setmana del setembre i els psicòlegs del grup de treball hi presentaran una sèrie de propostes que han d'acabar de definir. S'estima que vuit de cada deu professionals del col·legi estan interessats a participar en el projecte.