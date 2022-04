Salut registra 304 nous positius la darrera setmana

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha detectat fins a 304 nous positius de Covid-19 des de la setmana passada. Aquesta xifra provoca que els casos totals des de l'inici de la pandèmia s'elevin fins als 41.013, dels quals 517 (-40) són actius. Pel que fa al nombre de recuperacions totals se situen en 40.343 després que 344 hagin superat la malaltia durant els darrers dies. Les defuncions, sortosament, es mantenen en 153.

La situació a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell continua estable. Tant és així que actualment només hi ha quatre pacients hospitalitzats, dels quals dos es troben a planta i altres dos a la Unitat de Cures Intensives (UCI), un d'ells sota ventilació mecànica. Cal destacar, però, que al Cedre s'han detectat dos casos positius entre els residents, tot i que tenen simptomatologia lleu i se'ls donarà d'alta durant les properes hores.

En relació amb la població escolar, a hores d'ara no hi ha cap aula afectada i, quant a les vacunes totals administrades, ja ascendeixen fins a les 156.667, 94 més que el dimecres de la setmana passada. En aquest punt, la titular d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, que ha comparegut aquest dimecres en qualitat de ministra portaveu, s'ha volgut referir a la vacunació pediàtrica, on només un 3,5% dels infants han rebut almenys una dosi.

Vilarrubla ha exposat que des que es va oferir la possibilitat a les famílies ja es va veure com algunes "eren molt reticents" a vaccinar els seus infants, i ha justificat el baix percentatge assegurant que hi ha un percentatge de nens i nens que han passat la malaltia i, per tant, "la família considera que estan molt immunitzats".

D'altra banda, el Govern ha informat aquest dimecres d'un canvi d'ubicació de l'stoplab situat actualment a l'antiga plaça de Braus d'Andorra la Vella. Així, a partir del proper 25 d'abril, l'equipament es traslladarà al número 2 del carrer Passatge d'Europa, també a la capital.

El canvi d'ubicació es duu a terme a causa de les obres que en l'actualitat s'estan duent a terme a l'aparcament de davant del Govern per instal·lar la carpa del Cirque du Soleil i per la reducció de les proves que es realitzen en aquests moments gràcies al procés de vacunació massiva de la població. Els horaris d'atenció, però, seran els mateixos: de dilluns a divendres de les 8 a les 18.30 hores i els dissabtes de les 9 a les 14 hores.