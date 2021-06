Salut reprèn el programa de donació de medul·la òssia, que acumula 64 inscrits

El ministeri de Salut ha anunciat aquest dijous la represa del programa de donació de medul·la òssia, un projecte que va començar a caminar el març del 2020, però que va quedar aturat just als seus inicis a causa de la pandèmia. Així, segons han explicat Cristina Vilanova, del ministeri de Salut, i la coordinadora del punt d'atenció al donant, Cristina Pérez, des de la posada en marxa del programa s'han inscrit fins a 64 persones, que se sumen a les 115 que en el seu dia es van inscriure al registre de donants de medul·la òssia espanyol. En aquest darrer cas, però, és necessari revisar "si encara estan actives o no" per poder-les citar en cas de necessitat, ja que es tracta de persones que reuneixen les condicions òptimes per donar. La inscripció en aquest programa permet que els residents s'inscriguin al registre internacional de donants de medul·la òssia (Redmo).

Entre els criteris per poder esdevenir donant cal tenir en compte que només 1 de cada 4.000 és efectiu, i aquí rau una de les principals dificultats. A més, el programa andorrà estableix que per inscriure's cal tenir entre 18 i 40 anys i gaudir d'un bon estat de salut, ja que s'ha constatat que les cèl·lules mare són més efectives i es reprodueixen amb major velocitat entre la població més jove. S'exclou a aquelles persones que no siguin aptes en una donació de sang; aquelles que pateixin malalties cròniques greus com ara la diabetis insulinodependent; les que tinguin malalties tumorals malignes, hematològiques o autoimmunitàries, i les persones amb malalties infeccioses de transmissió per sang (VIH, HB i HC).

La medul·la òssia és un teixit indispensable per a la vida, ja que hi viuen les cèl·lules mare, que s'utilitzen principalment pel tractament de persones afectades per leucèmia -cròniques, agudes refractàries i agressives- i altres malalties de la sang. Per tal d'obtenir aquestes cèl·lules mare, tal com han explicat les expertes, hi ha dues vies: des de la sang perifèrica, és a dir, extraient la sang del donant després que aquest hagi rebut l'administració de quatre o cinc injeccions subcutànies d'uns agents anomenats 'factors de creixement', o bé des de la medul·la òssia, extraient sang medul·lar de les crestes ilíaques mitjançant unes puncions. Aquest segon procediment només es fa en el 20% dels casos, ja que requereix un ingrés hospitalari i la utilització d'anestèsia.

El procés per a dur a terme la inscripció és senzill, ja que només cal accedir al web www.andorra.medulaossia.org, on es pot trobar tota la informació necessària, així com el formulari corresponent. Més tard, es durà a terme una primera visita al SAAS amb especialistes que servirà per a resoldre dubtes, registrar-se i generar el número de donant internacional, donar el consentiment oportú, i practicar una primera extracció de sang per fer el tipatge a Barcelona. Si els resultats són favorables, es passa a una segona visita on es duu a terme un qüestionari mèdic i una segona extracció de sang per confirmar el tipatge.

Finalment, si es troba un donant i un receptor compatibles, es fa una nova visita mèdica més exhaustiva on es realitzen diferents proves; es duen a terme les injeccions de 'factors de creixement' i, en aquest cas, l'extracció de sang perifèrica o de medul·la òssia també es fa en hospitals especialitzats de Barcelona. En aquest sentit, les despeses de transport i allotjament queden cobertes i, en cas de baixa laboral, també es cobreix al 100%.

Per tal de promocionar el programa, aprofitant la celebració del Dia mundial del donant (14 de juny), i coincidint amb la campanya de donació de sang impulsada per la Creu Roja, hi haurà una taula amb personal del SAAS que informarà la ciutadania sobre tot el procés, i si es considera oportú, qui estigui interessat es podrà apuntar al programa i fer una primera extracció per fer el primer tipatge allà mateix.