Salut retira quatre antitussígens del mercat

Andorra la VellaL’Àrea de Recursos Sanitaris del ministeri de Salut informa de la suspensió de la comercialització de quatre medicaments a base de folcodina per part de l’Agència Nacional de Seguretat dels Medicaments i Productes de Salut (ANSM) francesa. La folcodina s’utilitza com a antitussigen i no es comercialitza a Espanya. Els productes que es treuen del mercat són: Dimetane sans sucre, Pholcodine Biogaran, Biocalyptol i Biocalyptol sirop.

La decisió de l’ANSM es pren després que un estudi de seguretat confirmés l’associació entre l’exposició prèvia a la folcodina i el risc de reacció anafilàctica als curares: s’anomena així a una agrupació de fàrmacs que indueixen al pacient a un estat de relaxació muscular, permetent realitzar anestèsies menys profundes especialment interessants en els pacients d’alt risc. S’usen, per exemple, en intubacions endotraqueals i en la ventilació artificial controlada.

La suspensió de la comercialització es duu a terme com a mesura de precaució mentre es resta pendent d’una revaluació per l’Agència Europea de Medicaments (EMA) del risc de reacció al·lèrgica creuada amb els curares. Com sempre, es demana a tots els pacients que estiguin realitzant un tractament amb aquests medicaments, que suspenguin el tractament i retornin els medicaments a les oficines de farmàcia.