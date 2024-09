Salutació del cap de Govern, Xavier Espot, amb motiu del Dia de Meritxell

Andorra la VellaÉs per a mi un honor saludar-vos, un any més, amb motiu de la festa de la nostra patrona, la Mare de Déu de Meritxell. Un dia molt significatiu per a totes i tots els andorrans, perquè aquest dia és el que possiblement exemplifica de la millor manera que Andorra és un país arrelat a una història, a unes tradicions seculars i a uns costums, que en bona part ens han fet ser com som. I és una festa que demostra que aquest país també s’ha forjat gràcies a les dones i als homes provinents d’altres indrets, perquè l’Andorra actual no seria concebible sense l’aportació de totes i tots els seus ciutadans, independentment de la seva procedència.

El Dia de Meritxell també és sinònim de represa del nou curs polític. Després d’aquest primer any de legislatura, continuem treballant amb la mateixa intensitat, transparència, sentit comú i rigor i al servei de l’interès general per donar resposta als principals reptes del nostre país, reptes entrellaçats que tenen com a objectiu avançar cap a un model de creixement més sostenible en àmbits com la mobilitat, el turisme o la construcció.

Posar al mercat més pisos de lloguer a preu assequible i l’Acord d’associació amb la Unió Europea són les prioritats d’aquesta legislatura. Però tot això sense oblidar que l’acció del Govern va molt més enllà d’aquestes dos qüestions. Aquesta acció es desplega intensament en tots els àmbits de la nostra responsabilitat, perquè els polítics som aquí per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, per construir un país millor que garanteixi la igualtat d’oportunitats i un futur digne per a tothom, i per assegurar que els serveis públics continuïn sent serveis excel·lents que puguin respondre a la conjuntura de cada moment.

Les noves tecnologies i la transformació digital, la millora de la salut i, en conseqüència, l’allargament de l’esperança de vida i l’envelliment de la població o la lluita contra l’emergència climàtica, que està canviant les formes de produir, de distribuir i de consumir, ens fan ser molt més exigents, veure oportunitats allà on altres veuen dificultats i veure innovació allà on altres veuen amenaces.

Aquest és el camí que ens ha de permetre traçar el futur, avançar cap a una societat més igualitària, que respecti l’entorn, però sense oblidar els nostres orígens i el valor de les nostres tradicions.

Meritxell és el cor d’Andorra i l’epicentre des d’on se celebren tots els actes per commemorar aquest dia, en què creients, amants de la tradició i curiosos es congreguen en senyal d’unió, perquè la patrona de Meritxell no deixarà mai de ser un referent per a totes i tots nosaltres.

Molt bon Dia de Meritxell!