Salutació Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives

Andorra la VellaEl proper dia 8, quan tota l’Església celebra la festa de la Nativitat de la Verge Maria, a Andorra festegem la solemnitat de la Mare de Déu de Meritxell, patrona del Principat d’Andorra per decisió del Consell General (1873) i concessió del Papa St. Pius X (1914). La Patrona i Mare de tots els Andorrans ens espera a les celebracions d’aquest 2022 en el seu Santuari estimat de Canillo. És la casa sempre oberta de la nostra Mare celestial, que ens acull, ens abraça, ens refà i ens envia a millorar el món, començant per millorar-nos nosaltres mateixos. Ella, que és llum esclatant del migdia, il·lumina els passos del nostre País i ens fa difusors de la llum de la fe per il·luminar el nostre món i fer-lo més just, habitable, pacífic i fratern.

Enguany fa 50 anys de la trista desgràcia de l’incendi de l’antic Santuari, la nit del 8 al 9 de setembre de 1972, quan feia poc de l’inici del pontificat de Mons. Joan Martí i Alanis (1971-2003). Vam perdre-hi la Sagrada Imatge de la Mare de Déu i el poble andorrà s’entristí molt. Amb tot, vam saber reaccionar. Tots els andorrans amb les nostres Autoritats li vam bastir un nou temple a la Mare celestial, construït per l’arquitecte Ricard Bofill i dedicat el 1974. Més endavant, ja més recentment (2016), li hem bastit un nou Cambril amb la còpia exacta de la seva Imatge, i el Sant Pare Francesc ens ha regalat l’honor que el Santuari sigui Basílica Menor (2014). Ho recordem enguany amb acció de gràcies, amor de fills i promesa del nostre poble, unit i suplicant envers la seva llarga mà estesa.

També enguany fa 40 anys de la naixença d’AINA, la Casa de colònies que Mn. Ramon Rosell ha anat bastint i cuidant durant tants anys, ajudat de molts col·laboradors, especialment de joves monitors i infants. És l’obra social del Santuari envers els infants i joves, envers les famílies a qui volem enfortir i donar ajudes, en moments històrics crítics, quan la vida i la família necessiten del nostre compromís cristià i ciutadà. Estimar la Mare de Déu ens ha de portar a estimar els seus fills, tots, especialment en les seves necessitats educatives i espirituals. I amb preferència, els més vulnerables.

Us invito a donar gràcies per aquesta festa tan joiosa de la nostra Mare i Patrona. Que Ella ens agermani, vessi l’amor i la pau al Principat d’Andorra i a tota la Diòcesi d’Urgell, als llocs del món on hi ha guerra, violència i injustícies, i que ompli d’amor el País Andorrà. Que Santa Maria, la fidel creient, la humil serventa del Senyor, que sempre estigué unida al seu Fill Jesús, intercedeixi per nosaltres, ens acosti a Déu, ens ensenyi a estimar millor, i ens ajudi a mantenir la fe cristiana ben viva i a conservar les tradicions del nostre poble.