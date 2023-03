Sancionades 26 empreses per situacions d'immigració clandestina el 2022

Andorra la VellaEl Cos de Policia ha sancionat fins a 26 empreses al llarg del 2022 després d'haver constatat que hi havia treballadors a la plantilla en situació d'immigració clandestina. Es tracta de la segona xifra més alta dels darrers deu anys, només superada el 2014, quan les autoritats van arribar a sancionar 29 societats. També suposa un repunt important respecte dels anys de pandèmia, tenint en compte que durant el 2021 es van sancionar sis empreses i el 2020 a altres tretze, i notablement superior a la registrada el 2019, quan es van detectar treballadors clandestins en una setzena de societats.

Entrant al detall de les dades del 2022 facilitades per la policia, els agents van realitzar un total de 90 controls entre els quals van controlar fins a 727 persones. D'aquestes, es va constatar com 689 estaven en situació legal al país, mentre que 38 presentaven irregularitats, el que va provocar l'obertura de 27 dossiers. A més, l'import global de les empreses sancionades suma un valor de 78.200 euros. En aquest cas, cal tornar a remuntar-se fins al 2014 per trobar un import més elevat i que, en aquella ocasió, va ser de 128.100 euros.

La immigració clandestina és una situació que es produeix quan un treballador arriba a Andorra per exercir alguna activitat professional sense estar degudament acreditat per fer-ho, o bé quan continua exercint l'activitat un cop el permís corresponent ha caducat. Quan es detecta aquesta situació, les autoritats emeten una sanció administrativa als responsables de l'empresa i 'conviden' l'empleat a abandonar el país.