Sanejar la carretera de Bixessarri tindrà un cost estimat de 250.000 euros

BixessarriEl Govern estima que l'actuació que s'ha de dur a terme a la carretera de Bixessarri, malmesa en diversos punts arran dels forts episodis de pluja del 14 i 20 de juliol, tindrà un cost que se situarà al voltant dels 250.000 euros. Així ho han explicat als veïns del poble aquest dimecres al vespre el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el cònsol major lauredià, Josep Majoral, gràcies a la reunió que s'ha dut a terme per tal d'informar de les actuacions que a finals del mes d'agost es posaran en marxa. La previsió és que el termini d'execució dels treballs, que es faran per trams, s'allarguin unes deu setmanes. Durant aquest temps s'habilitarà un pas alternatiu per tal de no tallar la circulació a la carretera.

Tal com ha detallat Filloy durant la reunió, en la qual hi han pres part una vintena de veïns de Bixessarri, Aixàs i Canòlich, l'objectiu dels treballs és estabilitzar la plataforma de la calçada de la CG6 en dos trams a l'alçada de la borda de l'Arena, així com millorar la captació d'aigua de l'obra de drenatge transversal de la CG6 al torrent dels Nyerros i construir una nova obra de drenatge transversal de més capacitat al seu encreuament amb el riu d'Aixàs. Segons Filloy, es tracta d'una zona en la qual "calia actuar ràpidament" i, en aquest sentit, ha posat en relleu que, posteriorment, també s’actuarà sobre la carretera secundària d’Aixàs, on en el segon episodi de pluja també hi va haver afectacions.

Per la seva banda, Espot ha manifestat que des del 2005, any en què aquesta carretera va passar a ser general i, per tant, competència del Govern, l'executiu ha destinat més de 3 milions d'euros "per fer front a la prevenció de caiguda de blocs" i per a l'estabilització de talussos. El cap de Govern ha assenyalat que la vall del riu d'Ós ha presentat històricament freqüents episodis de pluja torrencials d'alta intensitat, i "és quelcom que no podrem evitar mai", ja que, ha manifestat, "tot fa pensar que en el futur, amb el canvi climàtic, aquests episodis es puguin reproduir". Així mateix, ha assegurat que tenint en compte l'alta perillositat d'aquesta zona pel que fa a la caiguda de blocs rocosos, "es considera inviable arribar a un nivell de seguretat estàndard".

Entre els principals neguits de la ciutadania expressats durant el torn de preguntes, han aparegut qüestions com l'estat de la circulació un cop s'iniciïn les obres. A més, també s'ha suggerit als representants del Govern actuar en altres zones perilloses pel que fa a la caiguda de blocs rocosos, així com dur a terme tasques de neteja en aquelles canalitzacions del poble més petites que, sovint, també s'embossen i provoquen acumulacions d'aigua.