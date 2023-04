Un Sant Jordi marcat pels llibres andorrans

Andorra la VellaFins a 44 parades de llibres i roses han pres part aquest diumenge de la Fira de Sant Jordi d'Andorra la Vella, una celebració que ha aplegat centenars de persones al centre de la capital i que ha servit per reivindicar la lectura i la cultura, especialment andorrana, gràcies a l'estand que s'ha ubicat a la plaça per tal de donar espai als autors del Principat per signar els seus exemplars a la ciutadania i a les autoritats. Precisament, el cònsol major de la capital, David Astrié, ha manifestat que des del comú es fa una valoració molt positiva de la festa, especialment després d'haver celebrat diades anteriors marcades per la pandèmia o, com en el cas de l'any passat, per la pluja.

Així mateix, el cònsol ha assegurat que aquest 23 d'abril també és un dia "per reivindicar la lectura en general", però també la llengua catalana, i bona prova d'això són les cues que s'han generat a la zona de signatura de llibres. En el seu cas, Astrié portava a la mà el llibre 'Moles i molins fariners d'Andorra' de Francina Pons, una obra que, segons ha explicat, ha estat un regal i que ha comptat amb la seva corresponent dedicatòria.

Per la seva banda, el cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha manifestat que malgrat que Sant Jordi "no és una tradició específicament andorrana, també és una tradició molt nostra i crec que és el moment de reivindicar la cultura perquè és el dia del llibre i, per tant, una manera de promocionar i ajudar a aquelles persones que es dediquen a aquest sector". Paral·lelament, també ha manifestat que se celebra el dia de la rosa, en el qual s'ha d'aprofitar per "demostrar l'efecte i l'estima a aquelles persones que ens envolten".

En declaracions als mitjans de comunicació, el cap de Govern en funcions ha volgut aprofitar per posar en relleu la feina feta pel Govern durant aquests anys pel que fa a la promoció dels autors i editorials andorranes. La situació actual, ha dit, "és el resultat de la col·laboració privada, les persones que es dediquen a aquesta activitat de forma desinteressada per passió, compromís i convicció" i també "per la feina que s'ha fet des del Govern i des del ministeri de Cultura". "S'ha picat molta pedra, s'ha ajudat molt als editors i als escriptors i el resultat està aquí i, per tant, ho celebro enormement", ha apuntat, a la vegada que ha afegit que "és un dels anys on demostrem que la cultura andorrana i que el món del llibre està més viu que mai".

En el seu cas personal, Espot ha optat aquest any per l'adquisició del llibre 'Shangai Andorra', de Joan Peruga i Txema Díaz-Torrent, "per una qüestió sentimental", ja que l'exemplar narra la història d'una família que va aterrar a Engordany als anys 50, "molt a prop d'on vaig néixer i d'on he viscut gran part de la meva vida". Tot i aquesta elecció, també ha aprofitat perquè els autors li signessin altres llibres com 'Andorra i la Guerra Civil espanyola', de Pau Chica, o 'El camí cap a la Constitució d'Andorra', de Josep Dallerès.