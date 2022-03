Sant Julià col·labora amb un projecte fisioterapèutic per tractar pacients Covid

Sant Julià de LòriaAmb la voluntat de continuar amb el creixement de la parròquia al voltant del món de l'educació, el comú de Sant Julià de Lòria inicia una col·laboració amb el centre de formació Fisiofocus amb l'objectiu d'emprar la fisioteràpia per pal·liar les conseqüències respiratòries que la Covid-19 pot comportar en persones que l'estiguin patint actualment o bé que l'hagin patit amb anterioritat. El centre ha contactat amb la corporació laurediana per tal de celebrar una primera jornada de fisioteràpia a la parròquia que serà el tret de sortida per apropar un projecte de formació especialitzada en aquest àmbit a Andorra.

Segons ha explicat la impulsora del projecte, Patrícia Fernández, la primera activitat, que anirà adreçada a fisioterapeutes i a estudiants de fisioteràpia, tindrà lloc aquest mateix dissabte 19 de març al Centre cultural i de congressos lauredià amb la finalitat de "compartir coneixements i experiències". L'esdeveniment es dividirà en dues parts: en la primera es farà "un exercici terapèutic" en el qual diversos experts parlaran sobre com prevenir les conseqüències respiratòries de la Covid i com tractar els pacients ingressats a l'hospital, mentre que la segona girarà al voltant dels beneficis de la fisioteràpia respiratòria.

De fet, tal com ha detallat la fisioterapeuta Irene Fernández, aquesta branca de la fisioteràpia ajuda al drenatge de secrecions, a la mobilitat de la graella costal en el cas que es vegi disminuïda i, fins i tot, en les activitats del dia a dia, per la qual cosa aquí rau "la importància de poder unificar una fisioteràpia més convencional amb un exercici terapèutic". La jornada de dissabte, per tant, vol donar més eines als professionals per tal que puguin ajudar aquells pacients que, una vegada surten de l'hospital, continuen requerint una recuperació posterior. Per a participar-hi, els interessats han d'adreçar-se a la pàgina web de Fisiofocus (www.fisiofocus.com ) i omplir el formulari que trobaran en l'apartat de les jornades. Hauran de deixar les seves dades i fer el pagament de 35 euros per assistir-hi.

De cara al proper mes de setembre, en coincidència amb l'inici del curs escolar, el centre Fisiofocus començarà a impartir una sèrie de formacions presencials que englobaran diferents àmbits de la fisioteràpia. La impulsora ha exposat que alguns dels cursos estaran relacionats amb l'uroginecologia o els processos d'embaràs i postpart.