Sant Julià estrena un espai perquè la gent gran s’exerciti

Sant Julià de LòriaSant Julià continua aprofitant cada racó de la parròquia per embellir-lo i adequar-lo amb equipaments que es puguin ajustar a les necessitats dels seus vilatans. És el cas de l’acte que s’ha celebrat aquest dijous, amb la inauguració de l’Espai Saludable situat a la carretera general 1, davant la urbanització Borda Jaile. “Gràcies a la Creu Roja i la cessió del terreny aquest espai és avui una realitat”, ha iniciat aquest dijous, el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, el discurs d’obertura de l’espai, que consisteix en unes màquines disposades perquè els padrins puguin exercitar-se.

L’espai, ha afegit Majoral, persegueix la “interrelació entre la gent jove i la gent gran” i lliga amb l’Espai del Benestar que les mateixes autoritats lauredianes van inaugurar el juliol passat a la llera del riu, a l’alçada del Banc Sabadell. “Són espais que ens permeten moure’ns al voltant de la salut, així intentem millorar la qualitat de vida dels lauredians al voltant de l’esport i del benestar”, ha conclòs el cònsol. Les obres han costat uns 20.000 euros al comú.

El desembre passat es va signar la cessió del terreny, per part de Creu Roja al comú, a canvi que la corporació deixés a l’entitat un local situat a la plaça de la Germandat, que els serveix de magatzem per poder “actuar més ràpidament en cas d’urgència”, segons Elisabet Zoppetti, de la junta de la Creu Roja. “És un favor mutu, el comú volia fer aquest tipus d’espai, que s’avé als principis de la Creu Roja, i aleshores doncs no hi va haver cap tipus de problema en posar-nos d’acord”, ha afegit.

El magatzem de la plaça de la Germandat, on la Creu Roja hi guarda el material que podria necessitar en cas d’urgència, ja està operatiu.