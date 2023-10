Sant Julià de Lòria de dol per la mort del jove Gil Santolària Rossell

Andorra la VellaSant Julià de Lòria està de dol per la mort del jove Gil Santolària Rossell en un accident de trànsit que va tenir lloc a la C-14 arran d’una topada frontal entre dos vehicles en el tram de Fígols i Alinyà. Santolària, de 30 anys, tenia fortes arrels familiars a la parròquia i la commoció està sent màxima durant tot el matí quan s’ha conegut la notícia de l’accident que va tenir lloc ahir a la nit. Els vincles familiars del difunt estaven tant en el món judicial com en la política, entre altres.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre va tenir lloc a les 23 hores al punt quilomètric 166,3 i va ser un xoc frontal entre dos turismes. Posteriorment, els cotxes implicats haurien estat envestits per un camió i es va produir un incendi.

Els serveis d’emergència van poder treure els dos conductors dels vehicles una vegada van arribar al lloc dels fets, però Gil Santolària va morir a conseqüència del xoc. La conductora de l’altre turisme va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb ferides de mitjana gravetat.