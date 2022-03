Sant Julià obté la certificació de destí sostenible

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha donat aquest dilluns un pas endavant per assolir l'objectiu d'esdevenir parròquia referent en l'àmbit de la sostenibilitat després de rebre el distintiu Biosphère, una certificació que té com a objectiu reconèixer els esforços de destinacions i empreses que contribueixen a l'acompliment de requisits i principis de sostenibilitat. La certificació laurediana s'emmarca dins d'un pla parroquial relacionat amb el comerç, que busca un desenvolupament dels negocis a mitjà termini donant compliment als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Segons ha explicat el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, el fet d'ostentar aquest distintiu és "un examen continu", ja que demana treballar sense pausa i des de tots els àmbits en clau sostenible. Després d'aquest primer pas, la feina demana comunicar als comerços de la parròquia quin és el projecte global i establir sinergies amb el comú per tal de definir un treball conjunt per assolir els propòsits marcats. De fet, Majoral ha recordat que els convenis signats recentment amb la Cambra de Comerç i l'Associació de Celíacs d'Andorra per afavorir negocis i usuaris ja caminen en aquesta línia.

Entre els principals beneficis de disposar d'una certificació Biosphère hi ha la possibilitat de gaudir d'un millor posicionament com a destí; tenir més visibilitat i transparència a nivell internacional; fomentar les bones pràctiques entre els 'stakeholders' del territori; tenir accés a noves aliances; crear estratègies conjuntes entre l'administració i les empreses, i ser membre d'una comunitat de destinacions Biosphère per afavorir el turisme.

Per la seva banda, el responsable de Biosphère Andorra, Josep Maria Comes, ha indicat que se segueix un sistema d'indicadors per tal d'adjudicar el distintiu a un territori. Dins de l'àmbit de la sostenibilitat s'avaluen tres factors com el medi ambient, la integració en l'entorn i l'eficiència energètica. Ara, per tant, caldrà fer que tots els establiments de la parròquia vinculats amb el turisme s'integrin amb la cultura local i caminin en la mateixa direcció per tal d'oferir una visió única al turista.