Sant Julià presenta un ambiciós projecte per implicar el jovent del país en la societat

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha presentat aquest dimecres el projecte Movlav, un moviment social i educatiu que busca la implicació del jovent de tot el país en la societat i en la presa de decisions. La iniciativa, que en una primera fase s'allargarà entre els mesos de febrer i abril, neix després que la corporació hagi detectat la pobra implicació dels joves amb la parròquia, per la qual cosa la idea és que se'ls pugui escoltar i que siguin ells qui forgin el futur de la vila laurediana i del país en general. El projecte està liderat i organitzat pel filòsof David Murias i compta amb la col·laboració d'entitats i associacions de la parròquia vinculades amb els joves. "És un projecte molt ambiciós", ha indicat el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral.

Tal com ha explicat Murias, Movalv té un objectiu molt concret, què és incentivar, mobilitzar i motivar els joves a través d'unes Olimpíades Culturals que tindran lloc durant tots els caps de setmana entre febrer i abril. En concret, es tracta de celebrar una vintena de concursos que giraran al voltant de diferents temàtiques que interessen als joves. A partir d'aquí, la voluntat és "que el jove pugui tenir les eines per poder construir la seva actitud, el seu desenvolupament interior i pugui ser una part activa de la societat". Murias ha destacat que la iniciativa és pionera a Andorra, ja que "mai s'ha dedicat un projecte d'una envergadura tan gran i amb tanta riquesa com la que planteja el comú de Sant Juià".

Les entitats i associacions de la parròquia seran les encarregades, per tant, de mobilitzar el jovent per tal de donar-li presència i protagonisme. Hi podran participar persones d'edats compreses entre els 5 i els 35 anys i els concursos giraran al voltant de temàtiques com l'art, la música, l'esport o l'entreteniment. Un bon exemple és el primer concurs del projecte, en el qual s'ha dissenyat una 'Batalla de Gallos' a càrrec de l'associació 'The Hood'. Altres activitats que se celebraran seran concursos de dibuix; competicions de pàdel; tallers de grafit, o competicions d'eSports, entre d'altres.

En el moment de finalitzar cadascuna de les activitats, Murias ha assenyalat que els joves podran dipositar per escrit quins són els projectes que voldrien impulsar a la parròquia, per la qual cosa, passats els tres mesos inicials del projecte, el comú disposarà d'una sèrie de propostes que estudiarà si és viable la seva implementació.

En tots els concursos hi haurà, a més, diferents tipus de premis, malgrat que mai seran en metàl·lic, sinó que el guanyador de cada activitat s'emportarà una recompensa que "li doni creixement a la seva vida en algun aspecte" com ara classes de pàdel i material per jugar-hi; entrades a Naturland, Caldea o Port Aventura; cursos de fotografia o 'hardware gaming'.

Per al naixement de Movlav s'ha escollit una temàtica com és la llegenda de la Dama Blanca, que actuarà com a vehicle de comunicació i difusió per tal de mantenir i difondre la tradició de la parròquia, les seves arrels i la seva història. La llegenda, per tant, compleix "a la perfecció" aquesta funció de transmissió del saber i de mostrar la idiosincràsia de la terra laurediana.