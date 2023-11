Sant Julià es presenta a Barcelona com a destí de turisme esportiu i de benestar

Andorra la Vella’auditori del grup Prensa Ibérica ha estat aquest divendres l’escenari de la presentació de la parròquia de Sant Julià de Lòria com a destí de turisme esportiu i de benestar. En el marc de l’acord que el comú té amb el diari Sport, una delegació de persones encapçalada pel cònsol major, Josep Majoral ha exposat als assistents un projecte global que contempla les diverses instal·lacions i esdeveniments esportius que se celebren a Sant Julià de Lòria.

Majoral, que ha estat el primer en intervenir, ha manifestat que "des de fa quatre anys venim desenvolupant un seguit d’accions per atraure turisme de qualitat al voltant de l’esport”. En aquest sentit, diverses persones relacionades d’una forma o d’una altra amb el món de l’esport s’han desplaçat fins la capital de Catalunya per copsar les virtuts de la parròquia laurediana en una presentació amb explicacions verbals i vídeos de suport.

En un acte que ha durat una hora aproximadament, s’ha presentat LAUesport i les possibilitats que ofereix, tot el relatiu al cicloturisme incloent la celebració de La Purito i les diferents competicions de caràcter internacional que ha acollit Sant Julià de Lòria.

També s’ha donat a conèixer el centre d’activitats outdoor Naturland con un altre dels atractius i s’han donat detalls de les activitats que es poden fer a les dues cotes. S’ha destacat l’estació d’esquí de fons i la particularitat que té, a diferència d'altres del sector, ja que normalment pot oferir més de 100 dies d’esquí a l’any, així com també el refugi d’alt rendiment per fer estades o bé entrenaments en alçada. I també s’ha remarcat el reconeixement de la parròquia com Vila Europea de l’Esport per a aquest 2023.

Han intervingut en les presentacions el director de Lauesport, Òscar Balcells, l’exciclista i organitzador de La Purito, Àngel Edo, el doctor Bernat Escoda com a metge esportiu, l’antic director esportiu de la Federació Andorrana d’Esquí, Joan Erola i Xabier Ajona com a director de Naturland.

A la finalització de l’acte, els cònsols, Josep Majoral i Mireia Codina han tingut la possibilitat de conversar amb el recentment designat director del diari Sport, Joan Vehils, s’han fotografiat amb ell i s’han intercanviat obsequis. Igualment, hi ha hagut intercanvis d'impressions amb els assistents que en la seva majoria ha estat gent relacionada amb el món de l'esport des de diverses vessants, amb l'objectiu d'establir acords i futures col·laboracions.