Sant Julià reobre el menjador social de la Llar de Lòria limitant-lo a 25 usuaris

Sant Julià de LòriaDesprés de més d'un any d'aturada a causa de la pandèmia, el comú de Sant Julià de Lòria ha reobert aquest dilluns 'La cullera de la Llar', el menjador social de la Llar de Lòria que dona servei a la població major de 65 anys de la parròquia. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, que ha visitat les instal·lacions juntament amb altres membres de l'equip comunal, ha declarat que "per a nosaltres avui és un dia emotiu", ja que tot i que s'ha hagut de reduir la capacitat per tal de complir amb les mesures sanitàries, "els usuaris ens deien que ja tenien ganes que tornés a obrir".

El límit d'aforament per al menjador s'ha limitat a 25 persones, quan habitualment era 70, per garantir la distància social. A més, els 19 usuaris que han 'estrenat' el servei aquest dilluns, i els que hi arribin posteriorment, poden gaudir d'un menú a un preu de 6 euros, que per al comú és "força assequible". Així mateix, Majoral ha destacat la importància que la gent gran "pugui recuperar aquesta part de vida social" que fa mesos van haver d'abandonar de manera obligada.

Aprofitant l'ocasió, el cònsol ha recordat que el centre de dia lauredià, ubicat al mateix edifici de la Llar de Lòria, ja compta amb tot el mobiliari que faltava per arribar. Per tant, ara només falta que la Creu Roja, entitat que explotarà l'espai, finalitzi "els darrers matisos burocràtics" per poder-lo inaugurar. En aquest sentit, Majoral ha recordat que "des de la corporació hem apostat per tota la part social" i, de fet, aquest és "un fet palpable". Malgrat que la pandèmia ha endarrerit la inauguració "per qüestions de seguretat", el cònsol ha assegurat que "ben aviat el podrem obrir".