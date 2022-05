La Sant Silvestre de la Seu torna el 28 de maig

Andorra la VellaLa Sant Silvestre de la Seu-Memorial Marc Peña Turet es torna a celebrar en el format tradicional. La XXXIII edició de la prova es va haver d'ajornar per prudència, en un moment en el qual la situació sanitària no era la més adequada, però sempre amb la voluntat de poder-la celebrar més endavant. Així, el dissabte 28 de maig, la plaça dels Oms tornarà a ser l'epicentre de la cursa.

Després de dos anys en què la tradicional cursa per acabar l'any no es va poder celebrar a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, la prova retorna aquesta primavera en el format tradicional. D'aquesta manera, centenars de persones es tornaran a retrobar a les 19 hores en una plaça dels Oms on el fred dels darrers de l'any deixarà pas al bon temps de finals de maig. Així, el recorregut de la cursa seran els 3,6 km de cada edició i des de l'organització es recorda que es pot fer corrent o bé caminant.

Com és habitual, la cursa és totalment gratuïta, però es requereix inscripció prèvia https://santsilvestrelaseu.com/inscripcions/ per a participar-hi. És important remarcar que tothom s'ha d'inscriure a la cursa per tal de poder obtenir el dorsal, independentment de si ja es va realitzar la inscripció al passat desembre. Aquesta inscripció també dona dret a tots els corredors a participar en el sorteig de diferents premis i en l'avituallament del final de la cursa.