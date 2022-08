Saturació de les línies d'autobús per l'augment de turistes i la gratuïtat del servei

Andorra la VellaEl transport públic gratuït, conjuntament amb la temporada alta de turisme, han portat a la saturació de les línies d'autobús, tal com informa RTVA. Una situació que es manifesta especialment al matí, quan coincideix la gent que va a treballar amb els turistes.

Tot i això, les freqüències continuen sent les mateixes. Això implica vehicles plens i fins i tot autobusos que no s'aturen per manca d'espai. Un altre problema que reporten els usuaris és que els horaris de les línies d'Encamp i la Massana coincideixen, amb el problema que els dos vehicles venen junts.

La principal demanda dels usuaris és que hi hagi més línies, fet imprescindible perquè no s'agreugi la qüestió.