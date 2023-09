El sector immobiliari lamenta que una part dels negocis tancaran pel vet a la compra de pisos

Andorra la Vella“Pitjor que a la pandèmia”. Tres immobiliaris consultats coincideixen en què el sector es troba en una situació que està a punt d’arribar a la que es va viure al 2009 quan va esclatar la bombolla immobiliària i una part important dels negocis van haver de tancar portes. L’explicació comuna és ràpida. Fa més d’un any que gairebé no es lliga cap pis perquè pràcticament no hi ha cap al mercat i només queden els d’alt standing. No entren pisos nous perquè els propietaris no se’n refien del temps que Govern mantindrà la congelació.

La venda d’habitatges a residents també ha passat a ser amb comptagotes des de la pujada exponencial dels tipus d’interès afegida a uns preus disparats. L’inversor local ja no troba atractiu invertir al país perquè considera que els preus ja estan per sobre del valor real i només quedaven els inversors forans. La moratòria ha acabat amb l’únic grup de clients que mantenia un cert nivell de vendes. Els immobiliaris creuen que per fer un lloguer o una venda de tant en tant i la gestió de comunitats no compensa tenir el negoci obert o, com a mínim, amb oficines i empleats. En to cas, des de casa. El tancament massiu d’oficines, recorden, ja va tenir lloc al 2009 i una part important dels immobiliaris (hi ha més de 300) van canviar de sector i una part van passar a tenir l’oficina al mòbil.

Un dels punts més greus és la incertesa en què viuen els professionals del sector que no tenen cap indici respecte a quan es pot aixecar la moratòria als estrangers o quan es descongelaran els lloguers. Davant d’aquesta situació, alguns ja estan començant a reduir plantilles i preparar-se per tancar en cas que en un mes no s’albiri una sortida.