El 2021 que ara acaba, ha estat un any esportivament d'allò més intens. Tant per els esdeveniments que ha acollit el país, com les 3 jornades del Tour de França o el Multiesport Festival, o pel rendiment esportiu dels esportistes andorrans, com la participació de la Mònica Dòria i el Pol Moya als Jocs Olímpics, el podi de la selecció al Trial de les Nacions, l'explosió de la Vicky Jiménez o recentment l'actuació del Joan Verdú en la Copa d'Europa d'esquí alpí. A més a més de les activitats de base, on es habitual veure al secretari d'estat d'Esports, Justo Ruiz, amb qui repassem l'any esportiu que ara acaba.

Quin balanç en fan d'aquest 2021?

Tenint en compte tota la situació que encara estem vivint, en línies generals podem parlar que ha estat un any força bo. Crec que el sector de l'esport en general s'ha fet fort en aquesta pandèmia, tenim més practicants que mai i a nivell federatiu, tot i que no van poder acabar alguna de les temporades, sí que han pogut engegar amb normalitat la setembre. A més a més, els nostres esportistes gaudeixen de bona salut i com a Govern estem tirant endavant els projectes que vam decidir que eren més importants, com és el cas de donar els serveis als esportistes des d'aquí, del CTO.

I a nivell de resultats?

A nivell col·lectiu és per estar contents. La selecció nacional de futbol ha fet la millor classificació de la història; en rugbi s'ha treballat en un projecte a llarg termini per pujar de categoria; en voleibol, les bases estan creixent; en hoquei es va fer una meritòria cinquena plaça a l'Europeu... les bases estan creixent i això és molt bo. A nivell individual, el fet de tenir dos olímpics va ser molt destacable; la Vicky Jiménez que avança a passos de gegant, hem de ser pacients però hem d'estar al seu costat; i en esquí tot i la retirada de dos referents com la Mimi i el Lluís, tenim bons esquiadors que ho han demostrat en les darreres proves. Estem molt il·lusionats! I en general la resta d'esports també funcionen molt bé, com els escacs, la rítmica o els esports de combat, per citar-ne alguns.

Ara que parla de Jocs Olímpics, han pogut fer el treball de mediació entre el COA i les federacions?

La situació de natació, és una federació que a nivell de resultats està treballant molt bé, però el COA és independent i la carta olímpica impedeix que decisions polítiques variïn les esportives. Però és cert que ens hem assegut amb el Comitè, i al final tots coincidim que no es pot regalar res a cap esportista, hem de ser exigents, i aquí el COA considera que les mínimes s'han de respectar. A partir d'aquí treballarem perquè tots puguin aconseguir les mínimes per anar als jocs.

En els Jocs dels Petits Estats, hi haurà el karate al 2025 a Andorra?

Sincerament, no tinc la informació. Ens va sorprendre que deixés de formar part dels Jocs Olímpics i no sé si té alguna cosa a veure en els dels Petits Estats. Però entenc que quan toqui organitzar, valorarem amb tots els participants i si tots els integrants tenen equips, entenc que no hi hauria d'haver cap problema per a que hi hagués competició de karate. Però serà una decisió que haurà de ser conjunta.

Tenen planificat com serà el 2022 a nivell d'organització d'esdeveniments esportius?

No ens podem quedar parats i esperar que la pandèmia passi, ens hem d'adaptar. Però de cara al 2022, hem de pensar que Andorra s'ha convertit en un centre neuràlgic d'organització d'esdeveniments i en tenim tots els mesos. Empreses com Iron Man apostin per nosaltres no fa més que consolidar l'aposta que hem fet per l'esport. No podem oblidar la candidatura del 2027 que el mes de març sabrem si ens donen l'organització dels Mundials... però serà un any que ve molt carregat d'esdeveniments.

La candidatura del 2027 per als Mundials, realment és de zero inversió pública?

Quan es parla de no fer cap inversió és perquè ho tens pràcticament tot: pistes, experiència i plaça hotelera. A partir d'aquí s'haurà d'analitzar les necessitats complementàries que hi pugui haver. Però estic convençut que qualsevol euro que s'inverteixi seria una autèntica inversió perquè realment és un esdeveniment que té repercussió a nivell mundial.

Els preocupa la indefinició catalana per a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030?

Crec que no és una decisió única i exclusivament de Catalunya. Aquí hi ha un Comitè Olímpic Espanyol, que seria l'organitzador. Nosaltres ens hem posicionat, i hem parlat tant amb l'anterior Secretari d'Esports com amb l'actual, i estem pendents de retrobar-nos per tractar aquest tema, però és cert que depèn de Madrid i també d'Aragó pot formar-ne part. Nosaltres, des de l'experiència, la capacitat hotelera, les pistes... creiem que fer uns Jocs Olímpics als Pirineus sense el país dels Pirineus, des del COI estic segur que no es veuria normal.

Durant l'estiu, hi haurà alguna cosa similar al Multiesport Festival de l'any passat?

Sí! A principis de juliol esperem que es pugui tornar a fer. Al febrer tenim el triatló d'hivern, que probablement es farà a Naturland. I a l'estiu novament el Multiesport Festival, que esperem que, si la situació ho permet, multipliqui els participants en les diferents proves que es faran.

Què en pensa que es facin dos camps de futbol, tan a prop, a Encamp?

Aquí al final estem parlant d'una estructura que és de la FAF, que és privada i que l'aportació arriba de FIFA i UEFA i que fa 4 anys que es va aprovar, i per un altre costat està la part institucional del Comú d'Encamp i la SA de l'FC Andorra. Les dues instal·lacions són necessàries perquè el món del futbol continua creixent. És cert que dos estadis de primer nivell a 500 metres sorprèn, però seran dues instal·lacions que tindran ús. Si haguessin estat separades no sorprendria, però són necessàries. Personalment, tot el que sigui crear infraestructura per practicar esport, crec que és positiu.

Com està sent la convivència a l'Estadi Nacional?

Al principi és normal, quan en una instal·lació has de fer conviure diverses entitats, tothom es posa les mans al cap i es pensa que serà impossible. Però després vam mirar les necessitats de cada una d'elles, i encaixar-les. Al final l'FC Andorra és un equip professional, que entrena als matins i tenen el camp condicionat. El rugbi, entrena per la tarda, i també tenen el camp condicionat. L'únic que hem de fer és en els canvis de porteries i pals. I pel que fa a la competició, una vegada vam tenir els calendaris, vam buscar la manera de donar resposta. Una sort és que tant futbol com rugbi van acceptar jugar amb les ratlles marcades de l'altre esport, i això ens facilita molt la feina. La relació és més que cordial i hi ha una entesa al 100%.

Què ens pot dir del programa de beques

Es van entregar les beques als esportistes per als seus resultats, tenim 51 becats. La idea que tenim és donar servei als esportistes que fins ara no tenien. La beca va destinada a la seva millora esportiva com per comprar material o destinar-ho a un treball psicològic o un nutricionista o fins i tot per un fisioterapeuta que el pugui ajudar. Aquests serveis la idea és que els puguin gaudir aquí, al CTO. Nutrició ja ho tenim a punt, on els esportistes podran venir a fer les menjades aquí, i el que volem és complementar-ho amb psicologia i medicina de l'esport. Aquí entrarien no només els becats sinó els tecnificats, dels que hem aconseguit que el seu metge referent sigui un especialista en esport. Jo prefereixo, enlloc de donar 1.000 euros en beca, invertir-los aquí i poder oferir més serveis aquí. L'objectiu ha de ser que els becats puguin continuar creixent i millorar les seves marques.