El segon comboi de la Creu Roja portarà cinc famílies refugiades

Andorra la VellaEl segon comboi humanitari de la Creu Roja portarà cinc famílies refugiades a Andorra, que sumen un total de tretze persones. Des de l'entitat informen que aquest dissabte al matí hi havia setze persones registrades, però tres d'elles han anul·lat perquè s'han contagiat de coronavirus, per la qual cosa no poden desplaçar-se al país. Del total de persones desplaçades, deu s'allotjaran al Principat i tres es traslladaran a Berga.

En referència a l'evolució de l'exposició, preveuen arribar a Lublin aquest dissabte a les nou del vespre i descarregar les més de 15 tones de materials de primera necessitat que traslladen al país de l'est d'Europa per ajudar a les víctimes del conflicte armat a Ucraïna. Durant la jornada de diumenge ajudaran a la secció de la Creu Roja a Polònia, qui gestiona un centre de refugiats a la ciutat polonesa. El comboi està format per vuit persones.