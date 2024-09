Andorra la VellaAndorra ha viscut el segon mes d'agost més càlid des del 1950, tot just pel darrere del que es va viure el 2023. Segons les dades publicades per Acció Climàtica corresponents a l'estació Central de FEDA, durant el mes passat hi ha hagut una temperatura mitjana de 21,5 graus, una anomalia de +2,3 graus i una precipitació acumulada de 106,1 mm.

Cal recordar que l'inici de l'agost va coincidir amb el final de l'onada de calor del juliol, i entre els dies 5 i 12 es va registrar una llarga ratxa càlida. De fet, el dia més càlid del mes va ser dissabte 10 -on es va registrar un valor de 35,5 graus al Roc de Sant Pere- amb una temperatura 6 graus superior a la normal.

Així doncs, la temperatura ha estat per sobre de l'habitual tant en màximes com en mínimes gairebé cada dia d'agost. S'han registrat 28 dies d'estiu (dies en què la temperatura ha superat els 25 graus), fet que des del 1950 només havia passat el 2023, 2022 i 2012.

Pel que fa a les precipitacions, el mes d'agost ha estat plujós a la vall central i al nord, mentre que a la resta del país ha estat a prop o lleugerament per sobre de la normal. Els episodis més destacats van tenir lloc el dia 2, amb una forta granissada de tarda que va arribar a acumular 56,2 mm a la Central de FEDA i 53 mm a la Comella; i el dia 23, amb una tempesta localitzada a la zona nord que va deixar fins a 51,2 mm a les Salines i 40,6 mm a Sorteny.